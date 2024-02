Quotidien du 14 février 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Ce mercredi et comme chaque soir sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ?





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 14 février 2024

➤ Renée Rapp, pour « Snow Angel » déjà disponible

➤ Mathieu Kassovitz et le casting de « La Haine : Jusqu’ici rien n’a changé », à partir du 10 octobre 2024 à la Seine Musicale, à Paris



➤ Israël Nisand, gynécologue et obstétricien qui a sorti un livre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 14 février 2024 à 19h25 sur TMC.