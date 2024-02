« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 13 février : lancement de la nouvelle saison, découvrez les aventuriers (VIDÉOS)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du mardi 13 février 2024 – C’est le jour J pour la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Le programme phare de TF1 est de retour avec 20 nouveaux aventuriers plus déterminés que jamais !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours depuis toutes ces années en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Au cours de cette saison exceptionnelle de Koh Lanta, une nouveauté captivante se profile avec une augmentation significative du nombre de colliers d’immunité en jeu. Ces colliers seront dotés de pouvoirs extraordinaires et inédits, apportant ainsi une dimension inattendue au déroulement du jeu. Il convient de noter que leur emplacement ne se limitera pas aux camps, mais s’étendra à des endroits inattendus, ajoutant une dimension de mystère à la quête des aventuriers.

La recherche de ces colliers nécessitera une approche proactive, car les participants devront se lancer dans une chasse aux indices pour les dénicher. Cependant, il est essentiel de souligner que l’obtention de ces indices ne sera pas une tâche facile, car ils devront être mérités.



Ces colliers d’immunité inédits promettent de perturber les certitudes établies et de modifier les stratégies des aventuriers, de la première journée jusqu’au dénouement final. Ainsi, la question de qui sera le chasseur et qui pourrait être la proie demeure ouverte, créant une atmosphère où tout est possible et où les dynamiques du jeu peuvent changer de manière fulgurante.

VIDÉO Koh-Lanta découvrez les portraits des 10 femmes

– Alicia, cheffe d’entreprise, 23 ans, Ain (01)

– Cécile, directrice d’implantation de restaurants, 41 ans, Hauts de Seine (92)

– Emilie, vendeuse en téléphonie, 45 ans, Aude (11)

– Julie, artisan taxi, 37 ans, Nièvre (58)

– Léa, responsables de ressources humaines, 40 ans, Hauts de Seine (92)

– Mégane, vendeuse automobile, 28 ans, Moselle (57)

– Nathalie, consultante en transition numérique, 55 ans, Paris (75)

– Océane, gérante de société dans l’immobilier, 35 ans, Allier (03)

– Pauline, fromagère, 29 ans, Haute-Garonne (31)

– Sarah, expert-comptable, 34 ans, Corse (28)

VIDÉO Koh-Lanta découvrez les portraits des 10 hommes

– Alexis, ancien militaire, 21 ans, Lot (46)

– Amri, gérant d’une salle de sport et ancien champion du monde de boxe, 42 ans, Seine Saint Denis (93)

– Aurélien, agent commercial immobilier, 37 ans, Vienne (86)

– David, boucher charcutier, 36 ans, Bas-Rhin (67)

– Jean, charpentier, 26 ans, Calvados (14)

– Maxime, ingénieur en électricité, 43 ans, Rhône (69)

– Meïssa, chargé de recouvrement, 29 ans, Hauts de Seine (92)

– Ricky, assistant d’éducation, 23 ans, Pyrénées Orientales (66)

– Sébastien, charpentier, 30 ans, Pyrénées Atlantiques (64)

– Steve, approvisionneur de distributeurs automatiques, 34 ans, Pyrénées Orientales (66)