La meilleure boulangerie de France du 14 février : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 14 février 2024 – Ce mercredi et comme chaque soir sur M6, Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais continuent leur tour de Bretagne dans la saison 11 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qui remportera le duel ce soir ?





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







La meilleure boulangerie de France du 14 février 2024 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 6ème semaine de la saison, le jury est en Bretagne.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Margaux et Sébastien dans le Morbihan qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,6/10 (9/10 pour la boutique, 8,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie de Julien et Kévin dans les Côtes-d’Armor qui a remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,5/10 (10/10 pour la boutique, 9/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 9,5/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce mercredi soir, Bruno lancera un défi aux artisans autour d’un légume bien implanté en terres bretonnes et qui régale becs sucrés et salés : la rhubarbe. Et c’est sur les belles terres du Morbihan que Noémie et Bruno iront à la rencontre de deux nouveaux artisans boulangers : le « phénix du fournil » face au « morbihanais de coeur ». Qui accèdera à la délibération finale de vendredi ?

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Bretagne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette 11e saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef étoilé Michel Sarran. Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France. Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés, mais attention, le jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents ! Alors, quelle boulangerie les éblouira et remportera le titre de Meilleure boulangerie de France ?