Un si grand soleil spoiler : Alix découvre le secret de Christian ! (résumé épisode du 27 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1342 du 27 février 2024 – Alix va finalement faire une énorme découverte dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Romain a été tué par la police et qu’ils n’ont aucune preuve contre Alix, elle cherche encore à percer le mystère de la clé usb de Christian…











Publicité





Mais alors qu’elle désespère, elle jette la clé usb… Celle-ci se brise et dévoile finalement son secret : des diamants étaient cachés à l’intérieur !

Autant dire qu’Alix et Ulysse ont longtemps perdu leur temps à éplucher tous les fichiers de comptabilité qu’elle contenait. Le secret de Christian était caché dans la clé elle-même ! Alix est plus heureuse que jamais mais de son côté, le commissaire Becker n’a pas dit son dernier mot et espère toujours réussir à la coincer…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : la mort de Romain ! (résumé épisode du 26 février 2024)



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici