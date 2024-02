Star Academy : quand sortira le single d’Héléna ? Elle fait une annonce ! (VIDÉO)

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans d’Héléna, la jeune chanteuse belge éliminée en demi-finale de la Star Academy 2023 il y a presque trois semaines. On vous en parlait la semaine dernière et c’est maintenant confirmé : Héléna a enregistré son single et il sortira très bientôt !





« Ce n’est pas en soi une surprise. J’ai enregistré un single dont je suis très très fière et très contente » a déclaré Héléna dans une interview pour Sud Info.







« Il me représente énormément et je suis très content de ce projet là. En ce qui concerne la date, je ne pourra pas en donner une précise mais en tout cas ça sera avant la tournée ça c’est sur ! » a précisé la jeune femme.

Il reste donc moins d’un mois attendre puisque la tournée de la Star Academy 2023 débutera le 9 mars.



VIDÉO Héléna parle de son single