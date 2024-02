Un si grand soleil du 27 février : Alix fait une énorme découverte ! (résumé et vidéo épisode 1342 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1342 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 27 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris demande à Laurine comment elle va. Elle affirme aller mieux depuis que Romain est mort mais Boris comprend qu’elle le balade. Laurine avoue qu’elle doit encaisser, Boris lui parle de parler à un psy… Mais Laurine dit ne pas avoir besoin d’aide, juste de temps. Boris lui dit qu’elle peut compter sur lui. Laurine veut esquiver le déjeuner avec leur mère le lendemain.

Bilal retrouve Elise, il avoue avoir eu la peur de sa vie. Mais Ulysse va bien, c’est le principal. Bilal lui dit que c’est grâce à elle. Elise sait qu’il ne lui dit pas tout, elle lui demande si c’est lieux aux faux tableaux. Bilal lui assure qu’il n’a rien à voir avec ça et file travailler.



Louis pose pour Flore. Il n’en peut plus de rester immobile et demande à voir l’oeuvre. Il ne comprend pas, Flore lui dit que c’est de l’art abstrait… Pendant ce temps là, Marc annonce à Léonore qu’il a convaincu un autre agriculteur de témoigner. Léonore est préoccupé par Louis, qui n’est plus jamais là. Elle se sent vieille, Marc pense que c’est normal que l’oiseau quitte le nid. Léonore pense qu’il s’en fout. Mais Marc lui dit qu’il révise avec Kira, qui est une fie sérieuse…

Kira envoie un sms à Louis, ils ont bac blanc ce matin ! Louis est dans les bras de Flore, il lui dit qu’il a un partiel. Elle insiste pour qu’il reste mais Louis doit absolument y aller. Louis part en courant mais rate le tram. Il arrive en retard au bac blanc, Eve l’interroge. Il dit avoir assisté à un accident. Eve ne semble pas le croire. Elle lui dit d’aller s’installer et les laisse seuls pour prendre un appel !

Yann interroge encore Hélène, il ne comprend pas pourquoi Christian et Romain étaient en conflit. Pour Hélène c’était juste une histoire d’argent, elle ne sait rien de plus. Il lui parle des Definod et l’interroge ensuite sur Ulysse. Elle lui dit qu’elle est épuisée, Yann la laisse tranquille.

A la fin du bac blanc, Kira interroge Louis. Elle lui dit qu’il est chelou et lui demande ce qu’il a. Elle pense que sa phobie scolaire est revenue, il confirme…

Hélène quitte l’hôpital, elle remercie Janet et Claire. Claire lui conseille de se reposer et de bien s’entourer pour reprendre une vie normale. Victor vient la chercher. Il lui propose d’aller fêter ça. Hélène veut voir la mer.

Kira rentre chez elle et retrouve Claire. Elle lui parle de Louis et de sa phobie scolaire. Et il ne lui a même pas proposé de se voir. Claire lui dit de lui suggérer de voir un psy. Pendant ce temps là, Flore dit à Tiago qu’elle ne rentre pas. Il est en tête à tête avec Ludo, qui propose une soirée pâtes. Pendant ce temps là, Louis a retrouvé Flore. Il dit avoir pensé à elle toute la journée.

Au commissariat, Becker n’en peut plus de toute cette histoire autour d’Alix. Elise et Yann lui expliquent qu’ils se protègent tous. Becker pense qu’il faut qu’Elise fasse parler à Bilal. Et l’expertise du tableau va clore e débat. Mais à la galerie, Ulysse et Bilal essaient de convaincre Alix de tout dire. Elle refuse toujours et ne désespère pas de trouver l’argent de Christian. Alix s’emporte envoie balader la clé. Elle se brise et dévoile son secret : des diamants !

VIDÉO Un si grand soleil du 27 février extrait, Hélène libre

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv