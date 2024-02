Piste Noire : les épisodes ce soir sur France 3 (15 février 2024)

Publicité





Piste Noire au programme TV du jeudi 15 février 2024 – Ce jeudi soir, France 3 continue de rediffuser la saison 1 de la série « Piste Noire ». Portée par Constance Labbé et Thibault de Montalembert, elle vous plonge dans une station de ski des Alpes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Piste Noire – rappel du synopsis

Les Alpes, majestueuses, la neige immaculée. Un skieur dévale les pentes, défiant la gravité, flirtant avec ses limites. Il fonce dans l’immensité blanche.

A l’Isba, le plus bel hôtel de la station des Clairies, on fête la victoire de Boris, le champion de descente, enfant chéri du pays.

Au pied de la station, dans un campement de fortune, une caravane brûle, enfermant dans ses flammes un saisonnier mal logé.

Emilie, jeune gendarme de la SR de Lyon, va mener l’enquête dans les coulisses meurtrières d’une station de ski où elle a passé sa jeunesse.

Vos épisodes du 15 février 2024

Épisode 3

L’enquête piétine car Fauvel, le principal suspect, à qui appartenait les 150 000 €, a réussi à s’échapper en Suisse sans qu’Emilie ne puisse l’interroger. Cet argent est-il réellement lié à un trafic de drogue ?

Après une dispute tonitruante avec son ex, Emilie récupère son fils Théo pour les vacances de Noël. Théo découvre que sa mère lui a caché l’existence de ses grands-parents et ne comprend pas pourquoi elle a quitté les Clairies douze ans plus tôt.

À 3 000 mètres d’altitude, le promoteur Grégory Jourdan et son associée russe Tatiana Levsky constatent le sabotage du chantier de leur projet immobilier de luxe. C’est probablement la jeune activiste écologique Alexia Maldini qui est responsable des dégâts.

La maire des Clairies, Florence Clairevoix, est sommée par Jourdan de mettre fin aux agissements de ces fauteurs de troubles, sinon il se retirera du projet…



Publicité





Épisode 4

Emilie est furieuse contre la brigade du major Servoz, car les demandes d’intervention en Suisse pour interroger Fauvel n’avancent pas. Les 150 000 € retrouvés dans la caravane sont-ils réellement liés au trafic de drogue qui envahit la station ?

Elle finit par convaincre Servoz de demander l’ouverture d’enquête sur la légalité des permis de construire délivrés par la mairie pour la construction des Clairies 3000.

Interrogée par les gendarmes, Florence Clairevoix, la maire, sent que l’étau se resserre autour d’elle et demande de l’aide au promoteur Grégory Jourdan, qui refuse et se fait même menaçant.

Acculée par Jourdan, Clairevoix vide son bureau à la mairie et part précipitamment…

Piste Noire, les interprètes

Avec Constance Labbé (Emilie Karras), Thibault de Montalembert (Loïc Servoz), Hélène Seuzaret (Florence Clairevoix), Pierre-Yves Bon (Boris Arnoux), Déborah Krey (Charlotte Arnoux), Christiane Millet (Anne Monfort), Christian Rauth (Denis Monfort), Solène Rigot (Alexia Maldini), Jules Sagot (Baptiste Monfort), Dimitri Storoge (Grégory Jourdan), Michaël Abiteboul (Markus)…