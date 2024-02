Plus belle la vie du 14 février 2024 : Ariane prend une grande décision (résumé + extrait vidéo épisode 28 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 28 de PBLV – Ariane va prendre une grande décision cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, elle doute de plus en plus sur Zoé et se demande si c’est bien sa fille…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 février 2024 – résumé de l’épisode 28

La veille chez Jean-Paul et Léa, le comportement de Zoé face à Lucie a suscité un profond malaise chez Ariane. Mais Jean-Paul explique à Ariane que Lucie était jalouse et a volontairement provoqué Zoé… Et si la jalousie de Zoé n’était en réalité qu’une manifestation de son amour pour Ariane ? Alors que Jean-Paul s’efforce de rassurer son amie, ils ignorent tous deux qu’ils sont observés de très près par Louis, le complice de Zoé…

Et alors qu’Eric exprime ses gros doutes sur Zoé suite à de nouvelles découvertes, Ariane prend la décision de faire un test adn !

De son côté, Zoé intensifie ses actions après avoir été réprimandée par Louis et avant que la pression des policiers ne s’accentue. Elle réussit à subtiliser la clé à Léa…



Au Mistral, c’est la Saint-Valentin. Une opportunité pour Samuel et Jennifer de se rapprocher, ainsi que pour Jules et Morgane.

