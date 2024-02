Plus belle la vie du 21 février 2024 : Zoé et Louis font une lourde erreur... (résumé + extrait vidéo épisode 33 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 février 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 33 de PBLV – Zoé et Louis vont-ils se faire prendre cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? C’est le jour du vol du collier mais une nouvelle protection pourrait bien tout remettre en cause…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 février 2024 – résumé de l’épisode 33

Zoé a promis à sa mère qu’elle mettrait fin à sa vie si Ariane la dénonçait. Éric, cherchant à apaiser son amie, essaie de la réconforter. Ariane devra faire un choix déchirant entre respecter la loi ou protéger sa propre fille.

Et pendant ce temps là, Zoé et Louis passent à l’action : c’est le grand jour ! Mais au moment de dérober le collier, l’alarme retentit et Zoé panique… Vont-ils finalement se faire arrêter par la police ?

De leur côté, Jules et Morgane passent enfin un cap. Ils s’avouent leurs sentiments et débutent leur relation ! Quant à Aya, elle rencontre Ophélie Kepler après des semaines à discuter en ligne.



VIDÉO Plus belle la vie du 21 février 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.