Star Academy du 10 février 2024 : résumé et replay du documentaire « Après la vie de château »

Star Academy, résumé du samedi 10 février 2024 – C’est parti pour le documentaire de la Star Academy 2023. Dans « Star Academy : après la vie de château », retour sur la première semaine hors du château pour Pierre Garnier, Julien Lieb et les autres académiciens.





On retrouve Pierre et Julien au moment où ils ont quitté le château. Retour en arrière ensuite sur les castings en juin dernier. On découvre la première audition de Pierre. Place ensuite à celles de Julien, d’Axel et d’Héléna. On retrouve ensuite Lénie.







Ils sont partis pour trois mois d’aventure, qui se sont soldés par la finale entre Pierre et Julien. Pierre a été sacré grand gagnant.

Images des coulisses de la finale. Les 13 académiciens se retrouvent pour la dernière ligne droite, ils sont très heureux d’être réunis alors que la pression monte pour Pierre et Julien. Vitaa, marraine de la saison, était à leurs côtés.



Place à la finale, lancée par l’hymne à 13. Pierre et Julien avouent qu’ils étaient nostalgiques à ce moment là. Julien refait « Le temps des cathédrales », il la réussit très bien aux répétitions mais ça ne passe pas sur la finale.

Retour sur la surprise de Dadju qui arrête tout en pleine finale pour offrir à Pierre un immense cadeau : chanter sa chanson « Ceux qu’on était ». Pierre avoue qu’il a été très surpris de voir que le public connaissait déjà sa chanson par coeur !

A l’heure du verdict, Pierre est sacré grand gagnant. Pierre est très heureux et remercie tout le monde.

Après sa victoire, Pierre retrouve sa famille alors qu’il est en pleine séance photos. La maman de Pierre est fière et très heureuse de retrouver son fils. De son côté, Julien retrouve sa famille, ses proches, et sa copine.

Retour sur le parcours de Lénie. Chez elle à la Ciotat, Lénie a retrouvé sa famille et ses proches. Elle a découvert le courrier de ses fans et a été très touchée. Lénie a ensuite été accueillie chez Sony Music, maison de disques avec elle a signé un contrat ! Ils vont travailler sur un premier single.

Retour ensuite sur le parcours d’Axel. Après sa défaite en demi-finale, Axel retrouve sa famille et ses proches. Ils lui expliquent comment ils ont vécu son aventure de l’extérieur. Et sa ville avait organisé une soirée en son honneur ! Il est très touché par le soutien et l’accueil reçu.

Place au parcours d’Héléna, éliminée elle aussi en demi-finale. Elle retrouve sa famille dans les coulisses, et elle est très heureuse malgré le fait de sortir aux portes de la finale.

On retrouve Pierre et Julien au lendemain de la finale. A l’hôtel, ils rallument leurs téléphones pour la première fois. Ils hallucinent en découvrant leurs nombres d’abonnés sur Instagram. Pierre appelle ses amis.

Julien découvrent deux maquettes de deux chansons écrites et composées pour lui. Julien préfère la deuxième, « Comme tout le monde ». Il adore le texte et dit qu’il aurait pu l’avoir écrit !

De son côté, Pierre entre en studio d’enregistrement pour finaliser son single « Ceux qu’on était ». Pierre écoute son titre, il est très content.

Pierre et Julien se rendent ensuite sur le plateau de Quotidien sur TMC. La tournée est désormais en ligne de mire, elle débutera le 9 mars prochain !

VIDÉO Star Academy, le replay du 10 février

Rendez-vous dans quelques mois pouur une nouvelle saison ! Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.