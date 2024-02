Ici tout commence spoiler : Maya sous le choc, elle comprend que... (vidéo épisode du 20 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alors que Jasmine a quitté Thibault, c’est une autre rupture qui vous attend dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Jim va quitter Maya après seulement quelques jours de relation !

Et on peut dire que Maya ne s’y attendait pas… Elle va se poser beaucoup de questions.











Et quand Maya se confie à Léonard dans les vestiaires de l’institut, Lionel croit bon d’intervenir pour dire qu’ils se font des films au sujet de Jim : il n’y a pas d’autres filles ! Lionel n’étant pas proche Jim mais étant un ami de Jasmine, Maya comprend tout ! Elle est sous le choc en réalisant qu’il a surement quelque chose entre Jim et Jasmine… On peut dire que Lionel a fait une belle gaffe !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 865 du 20 février 2024, Lionel fait une grosse gaffe



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

