Star Academy : Julien a-t-il mal vécu la surprise de Dadju à Pierre ? Il répond !

Julien a perdu face à Pierre samedi dernier en finale de la Star Academy 2023. Quelques jours après sa défaite, Julien était en interview en direct sur la chaîne YouTube Gu’Live ce mercredi après-midi.





L’occasion pour Julien de revenir sur la polémique suite à la surprise de Dadju à Pierre pendant la finale. Rappelons que le chanteur a permis à Pierre de chanter sa chanson « Ceux qu’on était » en direct pendant la finale.







Certains ont jugé la surprise de Dadju comme quelque chose de pas équitable vis à vis de Julien. Mais le principal intéressé a répondu aujourd’hui et il a expliqué qu’il ne l’a pas du tout vécu comme ça !

« En vrai déjà c’était pas du tout le mouv de Pierre, il a été le premier choqué. C’était une surprise, personne ne le savait. Personne ne le savait ! En tant qu’artiste tu as envie de pouvoir défendre ta chanson et là on a vu, tout le monde la connaissait avant même qu’elle soit sortie ! C’était ouf pour Pierre ! Aucun de nous ne l’a mal pris, moi le premier, on était refaits. On était tous des groupies derrière Pierre » a expliqué Julien.



Et il a lui même chanté le refrain du single de Pierre, preuve étant que Julien n’a aucun ressentiment vis à vis de cette histoire.

VIDÉO Julien se confie

Toute l’interview de Julien est à découvrir en vidéo.