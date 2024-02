Star Academy : Julien et Pierre dans Quotidien avant de quitter le château (VIDÉO)

Publicité





Pierre et Julien, finalistes de la Star Academy, étaient interviewés par Yann Barthès ce soir dans « Quotidien » sur TMC. L’occasion pour les deux académiciens de donner une dernière interview avant la grande finale !





« Bien sûr qu’on est prêts ! » a déclaré Pierre au sujet de la grande finale de samedi soir.







« Le but c’est plus de kiffé qu’autre chose. Après on a beaucoup beaucoup de boulot ! » a ajouté Julien.

Quand Yann Barthès leur a demandé s’ils s’ennuyaient à deux au château, les deux finalistes ont éclaté de rire et Pierre a répondu : « C’est vrai que la dernière semaine est un peu longue, mais on a tellement de trucs à faire qu’on n’a pas le temps de s’ennuyer »



« C’est à fois long et pas du tout parce que ça passe vite, il y a beaucoup de boulot » a ajouté Julien.

Pierre et Julien ont révélé que durant la finale ils allaient chanter et danser sur « Uptown Funk » de Bruno Mars avec les autres élèves de la tournée.

Une séquence enregistrée en début de soirée. Les deux finalistes sont actuellement au château et sont prêts à partir. Le château fermera ses portes dans quelques minutes.

VIDÉO Julien et Pierre dans Quotidien

Rendez-vous demain 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.