Star Academy, Julien parle de la sortie de son single : « je l’adore déjà »

Julien Lieb finit 2ème de la Star Academy 2023 alors que c’est Pierre qui a remporté la victoire à l’issue de la finale de samedi dernier. Et si le single de Pierre Garnier sortira ce soir, le single de Julien ne devrait pas tard non plus !





En effet, chaque demi-finaliste a remporté son single et Julien va enregistrer le sien cette semaine.







« J’ai hâte, je l’ai déjà écouté et j’adore déjà » a déclaré Julien dans une interview pour Diverto.

A l’inverse de Pierre, le premier single de Julien Lieb ne sera donc pas sa création. Il a déjà été écrit et la production lui a fait écouter à sa sortie du château de la Star Academy.



Pierre, Julien, Héléna et Axel auront le privilège d’interpréter leurs singles sur la tournée de la Star Academy, qui débutera le 9 mars.

