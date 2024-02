Star Academy : la sortie du single de Pierre « Ceux qu’on était » prévue le…

Publicité





Grande nouvelle pour les fans de Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023 ! Le single du vainqueur, « Ceux qu’on était », sortira dès cette semaine !





Pierre a annoncé lui-même sur Instagram qu’il sortirait le 7 février 2024. Plus précisément, il doit sortir sur toutes les plateformes dans la nuit de mardi à mercredi.







Publicité





Rappelons que « Ceux qu’on était » est la propre chanson de Pierre, qu’il a écrit et composé juste avant de rentrer au château de la Star Academy. Il l’a chanté aux dernières évaluations mercredi dernier au château et samedi soir lors de la finale quand Dadju a choisi d’interrompre leur duo pour le laisser l’interpréter.

« J’ai écrit ce titre quelques semaines avant la Star Ac. J’étais avec deux potes et on essayait d’écrire une chanson sans y arriver. On s’est dit ‘Qu’est-ce qui nous lie le plus ?’ et on a pensé aux relations amoureuses qui ne se terminent pas très bien. On a tous mis notre vécu et, en une heure, c’était fini. Ce sera mon premier titre sur l’album » a déclaré Pierre dimanche dans une interview pour le Parisien.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy, Pierre : « Je réalise pas encore », sa première interview radio