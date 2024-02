Un si grand soleil du 6 février : Hélène se souvient... (résumé et vidéo épisode 1328 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1328 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 6 février 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire retrouve Hélène à l’hôpital. Elle n’a presque pas fermé l’oeil et Claire lui dit qu’elle doit se reposer. Mais Hélène a besoin de comprendre ce qui lui arrive. Claire lui dit que ses souvenirs vont revenir naturellement. Hélène se demande ce qui va lui arriver, Claire lui propose de prendre Florent comme avocat. Hélène est choquée et émue.

Tom est avec Achille, qui a toujours la haine contre Robin. Achille ne comprend pas. Tom lui explique que Maéva faisait des trucs avec lui qu’elle refuse de faire avec lui… Achille lui dit qu’il doit être patient. Pendant ce temps là, Robin est avec Thaïs et Louis. Il raconte son voyage. Maéva les rejoint, Robin et Louis l’ignorent.



Ludo rejoint Alix, il lui parle de son interrogatoire au commissariat. Les flics avaient l’air de penser qu’elle a récupéré une affaire personnelle de Christian. Ludo l’a couvert mais il l’a quittée des yeux, il se demande si elle a pris quelque chose ou pas. Alix lui avoue que non.

Au lycée, Robin et Tom s’affrontent du regard… Au commissariat, Becker fait le point avec Yann sur Christian. Il n’a rien trouvé d’intéressant. Il recherche son associé, Romain. Il n’arrive pas à le joindre, Becker trouve ça bizarre.

Hélène commence à se souvenir, elle a vu Christian à la galerie et ils se sont disputés. Il cherchait Alix.

Robin et Tom finissent par en venir aux mains, c’est Maéva qui doit les séparer ! Maéva fait la tête à Tom, elle lui reproche d’avoir pété un plomb. Tom dit que c’est Robin qui a commencé, Maéva lui dit d’arrêter de jouer la victime… Elle lui dit qu’elle n’est pas un trophée et Robin restera son pote. Elle s’en va. Tiago va parler à Robin, il lui demande ce qui s’est passé. Robin lui confie qu’il s’est fait larguer. Il comprend pas et ça lui fait mal… Tiago lui dit qu’en amour il n’y a pas de logique.

Florent vient parler à Hélène à l’hôpital. Elle le remercie et lui dit que la mémoire commence à revenir. Elle a peur, qu’elle croit que c’est elle qui a tué Christian ! Elle se souvient qu’ils se sont disputés à la galerie et elle était furieuse… Elle dit que c’est évident qu’elle l’a tué. Florent dit que non. Il lui demande si elle avait une arme, elle lui dit qu’elle en a eu une mais elle s’en était débarrassée.

Robin rentre chez lui. Chloé est désolée pour Robin, elle pense que c’est sa faute tout ça… Robin lui dit que ce n’est ni sa faute ni à cause du voyage, elle a rencontré quelqu’un d’autre. Elle le soutient. Pendant ce temps là, Tiago est avec sa mère. Il regarde les photos de Robin sur un réseau social. Flore remarque qu’il est de bonne humeur. Tiago dit que juste il aime bien ce lycée.

Janet embauche un nouvel aide soignant, Romain, pour une mission d’intérim de 3 mois. Elle le présente à David, qui se charge de lui faire découvrir le service. Romain interroge directement David sur la chambre d’Hélène…

VIDÉO Un si grand soleil du 6 février extrait, Robin se rapproche de Tiago

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv