Star Academy : quand Pierre Garnier s’essaie sur « Le temps des cathédrales » (VIDÉO)

Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023, était invité de « C l’hebdo » samedi soir sur France 5. Et pour changer des questions habituelles, on a demandé à Pierre s’il était capable de tenter la note ratée par Julien sur « Le temps des cathédrales » !





Pierre a accepté de se prêter au jeu et il a pleinement relevé le défi !







« Julien est très très fort, je pense qu’il a paniqué quand il la refait et c’était drôle » a déclaré Pierre après avoir réussi la fameuse note de la chanson de Notre Dame de Paris. « En répétitions il la fait une dizaine de fois pour être sur et il la fait bien ! »

VIDÉO Pierre tente « Le temps des cathédrales »



🤫 Après Julien, est-ce que Pierre réussira à passer LA fameuse note sur "Le temps des cathédrales" ? La réponse dans #CLHebdo 🎵 pic.twitter.com/mVc4BU6wBg — C l’hebdo (@clhebdo5) February 10, 2024

Pierre a également interprété en live son single « Ceux qu’on était », pour la première fois au piano.

🎵 Pierre Garnier, le vainqueur de la Star Academy, interprète "Ceux qu'on était" au piano sur le plateau de #CLHebdo 🎵 pic.twitter.com/jctcU0BA7I — C l’hebdo (@clhebdo5) February 10, 2024

