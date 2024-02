The Voice 2024 : découvrez une nouvelle voix surprenante (VIDÉO)

Publicité





« The Voice 2024 » vidéo – Alors que la nouvelle saison de « The Voice » sera lancée samedi prochain, le 10 février 2024, une nouvelle voix a été dévoilée ce week-end.











« The Voice 2024 » : une première voix des auditions à l’aveugle

Fermez les yeux et écoutez ce talent reprendre « Over My Shoulder » de Mika. Une voix surprenante qui ne vous laissera pas indifférent ! Les coachs vont-ils se retourner ? Et vous, que feriez-vous à leur place ?

Rappelons que cette saison, vous retrouverez dans les fauteuils des coachs : Mika, Vianney, Zazie, ainsi que Bigflo & Oli.

VIDÉO une nouvelle voix de The Voice 2024

« The Voice » revient le 10 février 2024 sur TF1 à partir de 21h10 ou en replay sur TF1+ pour de nouvelles et très belles performances vocales comme seul ce programme peut nous offrir. Aux côtés de nos 4 coachs, l’irremplaçable Nikos Aliagas. Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de « THE VOICE » qui ne ressemblera à aucune autre ?