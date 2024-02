Star Academy : Pierre bat un impressionnant record !

Publicité





Pierre Garnier, sacré grand gagnant de la Star Academy 2023, bat déjà un impressionnant record !





En effet, si Pierre n’a pas encore publié sur les réseaux sociaux, il s’apprête déjà à franchir la barre des 800.000 abonnés sur Instagram ce dimanche soir !







Pierre est donc, et de loin, l’élève de la Star Academy 2023 le plus suivi. Juste derrière, on retrouve Lénie, éliminée en quart de finale et suivie par plus de 500.000 abonnés.

Notez que toutes saisons de la Star Academy confondues, Pierre est ainsi le deuxième académicien le plus suivi sur le réseau social. Il est derrière Jenifer et pourrait bien la dépasser dans les prochains jours.



Pierre a déjà débuté son marathon d’interviews et il devrait être lundi dans « Quotidien » de Yann Barthès suer TMC.

