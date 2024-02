C dans l’air du 14 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 14 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 14 février 2024 : le sommaire

⚫ Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste de l’abolition de la peine de mort, sera l’invité d’Axel de Tarlé. L’occasion de revenir sur l’hommage national rendu à Robert Badinter, décédé vendredi dernier à l’âge de 95 ans. Le président Macron a annoncé que le nom de Robert Badinter serait inscrit au Panthéon pour son combat en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Robert Badinter a été l’un des principaux artisans de l’abolition de la peine de mort en France, une promesse de campagne de François Mitterrand. Le 17 juillet 1981, Robert Badinter, alors Garde des Sceaux, a défendu le projet de loi devant l’Assemblée nationale. Le 25 mai 1981, le dernier condamné à mort, Philippe Maurice, a été gracié par le président Mitterrand. Le 18 septembre 1981, l’Assemblée nationale a adopté la loi abolissant la peine de mort par une large majorité.

Jean-Yves Le Naour nous parlera de ce combat historique et de l’héritage de Robert Badinter dans #cdanslair.

⬛ Sncf : une grève qui fait polémique

La CGT et Sud Rail appellent les contrôleurs à la grève du jeudi soir au lundi matin. Les négociations n’ayant pas abouti, la SNCF prévoit un trafic perturbé avec un TGV sur deux en circulation ce week-end.



Les raisons de la colère des contrôleurs :

Des engagements non tenus par la direction, notamment sur la prise en compte de la pénibilité de leur travail et la présence de deux contrôleurs à bord de tous les TGV.

Une augmentation de la rémunération via la prime de travail.

La SNCF affirme que les engagements de décembre 2022 ont été tenus et que la rémunération des contrôleurs a augmenté de 20% en trois ans.

D’autres catégories de cheminots menacent de rejoindre le mouvement, notamment les aiguilleurs. La CGT-RATP a également déposé un préavis de grève pour la période des Jeux olympiques. Le gouvernement s’inquiète des perturbations possibles pendant les JO et a engagé des discussions dans plusieurs secteurs pour garantir une paix sociale. En ces temps d’économie difficile, les Scop, où les salariés sont majoritaires au capital, semblent être un modèle d’avenir pour les entreprises.

