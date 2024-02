Un si grand soleil spoiler : Eliott frappe fort... (résumé épisode du 8 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1350 du 8 mars 2024 – Eliott va réussir son début de mission pour Bernier dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Eliott va réussir à se faire embaucher par Elodie et William à la ferme !











Eliott se présente comme saisonnier, il explique à William qu’il adore la nature et les animaux. Il lui parle de ses études de vétérinaire et lui avoue même avoir fait de la prison, William aime son honnêteté et il est emballé. Elodie est plus réservée mais William lui dit qu’il a bon pressentiment sur Eliott, il l’embauche !

Plus tard, Ludo croise Eliott à l’exploitation… Il met en garde Elodie et lui explique qu’Eliott n’est pas quelqu’un de bien…

En se faisant embaucher par William, Eliott a réussi ce que le procureur Bernier lui avait demandé. Il va s’infiltrer au sein même de ceux qui ont porté plainte contre Engrais Plus…



