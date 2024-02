Un si grand soleil spoiler : Bernier va se servir d'Eliott pour... (résumé épisode du 6 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1348 du 6 mars 2024 – Eliott va finalement servir au procureur Bernier dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Eve va aller lui parler pour lui demander de trouver une solution pour Eliott…











Dans un premier temps, le procureur Bernier envoie balader Eve et lui dit que son fils n’a qu’à se rendre et assumer. Mais plus tard, alors qu’il subit la pression de Cécile au sujet d’Engrais Plus, Bernier est contraint d’ouvrir une enquête préliminaire… Mais le patron est son ami, il lui assure qu’il va orienter l’enquête afin qu’il ne soit pas inquiété !

Et comme par hasard, Bernier rappelle Eve… Il a changé d’avis, Eliott va lui être utile ! Il lui accorde une seconde chance… Et il y a fort à parier qu’il va utiliser Eliott dans l’affaire Engrais Plus.

