Un si grand soleil spoiler : Eliott de retour avec une grande nouvelle ! (résumé épisode du 1er mars 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1345 du 1er mars 2024 – On peut dire qu’Eliott va rentrer à Montpellier avec une sacrée nouvelle dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Eve va aller chercher Eliott à sa sortie d’avion et il n’est pas seul !











En effet, Eliott est avec sa petite amie, Muriel (incarnée par Lou Kuma Kudi), et il se trouve qu’elle est… enceinte ! Eliott va être papa et Eve sera donc bientôt grand-mère. Mais pour s’occuper du retour d’Eliott, Eve n’a absolument rien dit à Manu. Elle lui a caché son retour et a profité du fait que Manu partait quelques jours à Paris avec Alex…

De son côté, Eliott ne veut pas imposer une cavale à sa compagne et au bébé. Il compte aller voir Bernier pour trouver un accord et démarrer une nouvelle vie ! Il retrouve son meilleur ami, Charles, et lui parle de son plan… Il l’invite à dîner chez sa mère pour lui présenter Muriel.

