C dans l’air du 19 février 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 19 février 2024





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 19 février 2024 : le sommaire

⬛ L’appel de la veuve d’Alexeï Navalny

Trois jours après l’annonce du décès de l’opposant numéro un à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, survenu dans un ancien goulag du cercle polaire, les autorités russes restent confrontées à des manifestations de soutien à travers l’Europe et la Russie, malgré les mesures répressives du régime. À Saint-Pétersbourg seulement, plus de 150 personnes ont été punies par la justice russe pour avoir tenté de rendre hommage à Navalny.

Malgré les pressions, la veuve de l’opposant, Ioulia Navalnaïa, s’est exprimée dans une vidéo accusant Vladimir Poutine d’avoir « tué » son mari et a promis de poursuivre le combat. Elle a appelé à la mobilisation contre la guerre, la corruption, les injustices, et a plaidé pour des élections honnêtes et la liberté d’expression.

Ioulia Navalnaïa a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles, suite à sa participation à la conférence sur la sécurité de Munich, où la menace russe en Europe et le soutien militaire à l’Ukraine ont été au centre des discussions. La situation sur le front ukrainien demeure préoccupante, avec un manque criant de munitions et des difficultés logistiques signalées par le nouveau commandant en chef ukrainien, Oleksandre Syrsky.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé des accords bilatéraux de sécurité avec l’Allemagne et la France dans le contexte des combats persistants, tandis que les débats sur l’aide américaine à Kiev continuent aux États-Unis. Zelensky a souligné les efforts déployés pour sauver les troupes ukrainiennes, bien que la perte de la ville d’Avdiïvka ait représenté une victoire symbolique majeure pour la Russie.

Les circonstances entourant la mort d’Alexeï Navalny dans le « loup polaire », la colonie pénitentiaire, demeurent floues, suscitant des interrogations sur les conditions de sa détention. Ioulia Navalnaïa, quant à elle, semble déterminée à poursuivre l’héritage de son mari dans la lutte contre le régime de Poutine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 19 février 2024 à 17h40 sur France 5.



