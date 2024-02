C dans l’air du 26 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 février 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 26 février 2024 : le sommaire

⚫ Jean-François Colosimo, directeur général des Éditions du Cerf et auteur de « La Crucifixion de l’Ukraine. Mille ans de guerres de religions en Europe » (Albin Michel), sera l’invité de Caroline Roux ce soir sur France 5. Il reviendra sur les deux ans de guerre en Ukraine, débutée le 24 février 2022, lorsque la Russie de Vladimir Poutine a lancé son invasion. À l’heure actuelle, l’armée ukrainienne est épuisée après une contre-offensive infructueuse, se retrouvant en position défensive face à un front figé et à des forces russes plus nombreuses et mieux équipées.

Volodymyr Zelensky a révélé dimanche 25 février que 31 000 soldats ukrainiens avaient perdu la vie depuis le début du conflit avec la Russie, bien que Kiev et Moscou évitent généralement de divulguer leurs pertes militaires respectives. De plus, le président ukrainien a affirmé que la Russie avait obtenu les plans de la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 avant même son déclenchement.

Emmanuel Macron réunit ce lundi à Paris le chancelier allemand, le président polonais, et une quinzaine de chefs d’État et de gouvernement pour réaffirmer leur soutien à l’Ukraine. Jean-François Colosimo discutera de ces deux années de guerre et des développements récents dans la région.

⬛ RN-Macron : la bataille dans les allées du Salon de l’agriculture

L’image marquante du week-end est celle des agriculteurs chargés par les CRS au Salon de l’agriculture, suite à la visite mouvementée d’Emmanuel Macron. Face à la colère, le Président a limité sa présence et discuté avec quelques agriculteurs, promettant d’accélérer la simplification des normes. Le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, a alimenté la colère, qualifiant Macron de « schizophrénique ». En réponse, Macron a pointé le RN comme responsable des troubles. Le Premier ministre Gabriel Attal a été dépêché pour apaiser les tensions et défendre la PAC. Macron a relancé la proposition des prix planchers pour protéger les agriculteurs, suscitant des réactions diverses. Les Verts, peu audibles, voient la campagne des européennes s’intensifier entre Macron et le RN. La question demeure sur la capacité du gouvernement à rallier les agriculteurs et sur les raisons de la concession sur les prix planchers à quatre mois des élections.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 26 février 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.