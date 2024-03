13h15 le dimanche du 17 mars : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 17 mars 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec les épisodes 1 à 4 de la série « Naissance d’un DJ ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 17 mars 2024 : le sommaire

Le magazine « 13h15 le dimanche » a suivi les débuts prometteurs du jeune compositeur Romain Garcia dans l’industrie de la musique électronique. Originaire d’Espagne et imprégné d’un style planant, il a attiré l’attention de Ben Böhmer en 2020. Leur collaboration a donné naissance au titre « Cappadocia », diffusé sur Cercle, qui a cumulé 9 millions de streams. Depuis lors, il a rencontré un succès croissant et se produit actuellement sur les plus grandes scènes avec son dernier album, « Digital Diva ».

Son parcours offre un éclairage sur l’évolution de la musique électronique et présente les artistes français qui ont marqué ce mouvement. De Jean-Michel Jarre à Cerrone, en passant par Pedro Winter, Irène Dresel ou encore Kungs, tous ont réussi à conquérir les scènes internationales. Ils partagent leurs expériences de débutants et offrent des conseils précieux à ce nouvel arrivant dans le monde de l’électro.



Dans une rencontre avec les équipes de « 13h15 le dimanche » il y a environ un an, Romain Garcia était encore professeur d’arts plastiques, sur le point de tout abandonner pour poursuivre son rêve de vivre de sa musique. Passionné par la musique électronique depuis ses 15 ans, il est déterminé à suivre les traces de ses prédécesseurs.