Vivement Dimanche du 17 mars 2024 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui et comme chaque dimanche, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 17 mars 2024 : les invités

Aujourd’hui, Michel Drucker recevra sur son mythique canapé rouge : Sylvie Poiret, Nicolas Poiret, Nathalie Serrault, François Berléand, Nicolas Briançon et Emmanuel Chaunu, pour un hommage à Jean Poiret et Michel Serrault.

Puis, dans la deuxième partie de l’émission, Michel sera aux côtés de Patrick Fiori, Elie Semoun, David Martin et Viktor Vincent.



Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous dominical met en avant des talents variés, avec Michel Drucker accueillant des invités pour discuter de leur carrière et de leur région d’origine. Chaque mois, un hommage sera rendu à des artistes décédés, débutant avec Simone Signoret et Yves Montand. Le canapé rouge mythique recevra des acteurs, tant principaux que secondaires, des fictions de France Télévisions. Les téléspectateurs pourront également profiter de chansons des années 1970 et 1980 chaque semaine. Michel Drucker présentera de nouveaux talents, dont le magicien David Jarre et le mentaliste Viktor Vincent, ainsi que des interventions mensuelles de Nathan Devers sur la littérature. Le caricaturiste Chaunu accompagnera Michel pour revisiter la carrière des invités, et des humoristes tels qu’Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli, Alex Vizorek et de nouveaux talents continueront à participer à l’émission.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV