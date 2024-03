Publicité





20h30 le dimanche du 17 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 17 mars 2024 : les invités

> Face à l’écran : Alexandra Lamy

Connue pour son interprétation de « Chouchou » dans la série Un gars, une fille, cette actrice et réalisatrice française a conquis le cœur du public au fil des années, devenant la « girl next door » préférée des Français. Son talent s’étend du petit au grand écran, où elle rencontre un succès constant, tout comme au théâtre. En 2004, elle a été reconnue aux Molières pour son rôle dans Théorbe de Christian Siméon. En plus de sa carrière artistique, elle s’engage activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet qu’elle a choisi d’explorer derrière la caméra. Son dernier succès en tant que réalisatrice est Touchées, récompensé du trophée du meilleur téléfilm au Festival de la fiction télé de La Rochelle en 2022. Actuellement, Alexandra Lamy tient l’un des rôles principaux dans le film La Promesse verte d’Édouard Bergeon, où elle incarne une mère déterminée à tout faire pour sauver son fils.



Synopsis : Pour tenter de sauver son fils Martin injustement condamné à mort en Indonésie, Carole se lance dans un combat inégal contre les exploitants d’huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels.

> Rencontre avec Eve Gilles, Miss France 2024

À seulement 20 ans et originaire des Hauts-de-France, cette jeune femme a marqué l’histoire en devenant la première Miss France aux cheveux courts élue en octobre 2023. Avec un parcours académique axé sur les mathématiques, cette ex-étudiante en licence aspire à devenir statisticienne. Son engagement envers la promotion des filières scientifiques auprès des femmes a été reconnu lorsqu’elle a été sélectionnée par le Premier ministre Gabriel Attal pour devenir ambassadrice dans ce domaine.

> Le live avec Irma

La musicienne franco-camerounaise, auteure-compositrice, interprète et multi-instrumentiste, s’est fait connaître en 2008 grâce à son association avec le label participatif My Major Company et ses vidéos partagées sur YouTube. En 2011, elle fait ses débuts avec un premier album dans un style folk et pop intitulé « Letter to the Lord », qui sera par la suite certifié Disque d’or. Sa renommée dépasse les frontières nationales lorsque l’un de ses morceaux, « I Know », est choisi pour une publicité de Google Chrome, lui ouvrant ainsi les portes d’une audience internationale. Son dernier titre, « House of Cards », présenté sur le plateau de « 20h30 le dimanche », a généré plus de 15 millions de vues en seulement quatre jours, illustrant la puissance de son talent et de sa popularité croissante.

« 20h30 le dimanche » du 17 mars 2024