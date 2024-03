« Le négociateur », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (25 mars)

Publicité





Le négociateur, vos épisodes inédits du lundi 25 mars 2024 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Le négociateur » avec François-Xavier Demaison et Barbara Cabrita. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Le négociateur » : présentation de la série

Après une période d’inactivité en tant qu’ancien négociateur de la BRI, Antoine Clerc se retrouve malgré lui en plein action lorsque lui et sa fille sont pris en otage dans une banque. Après avoir brillamment géré la crise, il se voit intégrer le groupe du RAID, sous la direction d’Hélène Banier. Cependant, dès le début, des obstacles se dressent : leurs personnalités sont diamétralement opposées, Antoine étant ouvert et empathique tandis qu’Hélène est rigide et fermée. De plus, la vie personnelle d’Antoine est un véritable chaos – trois mariages, trois divorces, trois filles et un père envahissant – ce qui le laisse totalement dépassé dans sa vie quotidienne malgré ses compétences indéniables pour résoudre les crises les plus délicates.

Personnages et interprètes

Avec : François-Xavier Demaison (ANTOINE CLERC), Jeanne Bournaud (HELENE BANIER), Barbara Cabrita (CORALIE) – Elodie Frenck (JULIETTE), Léonie Simaga (FREDERIQUE)

Avec la participation de Michel Jonasz (PAPY CATHOU), Katell Varvat (CLARA CLERC) – Chloé Rapicault (LILA CLERC), Tya Deslauriers (MANON CLERC), et Kévin Azaïs (FABIEN LECUYER)



Votre épisode du 25 mars

Episode 1 : Antoine Clerc, 45 ans, ex-négociateur star de la BRI ne veut plus rien à voir à faire avec son ancien métier. Il est aujourd’hui le papa poule épanoui de trois filles, Manon 17 ans, Clara 13 ans et Lila 6 ans, issues de trois mariages différents. Et ça lui suffit amplement ! Alors qu’il est convoqué à sa banque par sa conseillère, il se retrouve au milieu d’une prise d’otage : Fabien Lécuyer, un client pris dans la spirale du surendettement, sort une arme, enfile un gilet d’explosifs, et menace de se faire exploser si sa dette n’est pas annulée. Commence alors une négociation compliquée où Antoine se retrouve, bien malgré lui, obligé de rempiler et de faire équipe avec la chef du RAID, Hélène Banier.

VIDÉO bande-annonce