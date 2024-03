C à vous du 11 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 mars 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Fin de vie : Emmanuel Macron annonce un projet de loi pour une “aide à mourir” sous “conditions strictes”. Emmanuel Hirsch et Claire Thoury sont les invités de C à vous

🔵 📌 Kate Middleton : en pleine polémique, la princesse de Galles présente ses excuses après la diffusion d’une photo retouchée



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Norah Jones présente son nouvel album “Visions” avec un live sur la scène

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kevin Stroh, chef du restaurant “L’Auberge des Templiers” à Boismorand (Loiret)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Gad Elmaleh pour son spectacle “Lui-même; et Gilles Pialoux pour le livre “Un don presque parfait”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 11 mars 2024 à 19h sur France 5.