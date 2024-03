C à vous du 18 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 mars 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Présidentielle en Russie : Vladimir Poutine réélu pour un cinquième mandat. On en parle avec Marie Mendras, politologue au CNRS et au CERI, spécialiste de la Russie et de l’Ukraine, auteure du livre “La guerre permanente”

🔵 📌 Confinement : 4 ans après la crise sanitaire, où en sont les hôpitaux ? Le professeur Remi Salomon, président de la commission médicale d’établissement (CME) de l’AP-HP, chef du service de néphrologie pédiatrique de l’hôpital Necker-Enfants malades



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : MC Solaar présente son nouvel album “Lueurs célestes”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Courivaud, chef du restaurant “Braise” à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Michèle Laroque et Claudia Tagbo pour le film “Karaoké”, au cinéma le 20 mars; et François Allain pour la 100ème de l’émission “Vintage Mecanic”, ce soir à 21h10 sur RMC Découverte

