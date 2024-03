C à vous du 20 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 En Europe, l’instoppable ascension des mouvements nationalistes ? Charles Sapin, journaliste politique au “Point” qui publie “Les moissons de la colère. Plongée dans l’Europe nationaliste”, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : où en est vraiment l’enquête ? On en parle avec Damien Delseny, chef du service police/justice du journal “Le Parisien”,



Publicité





🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Alain Chamfort présente son nouvel album “L’impermanence” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Courivaud, chef du restaurant “Braise” à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Yasmina Reza pour la pièce de théâtre “James Brown mettait des bigoudis”, à partir du 28 mars au Théâtre Marigny à Paris; et Tania Dutel pour son spectacle “Les autres” au Théâtre Antoine à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 20 mars 2024 à 19h sur France 5.