Nouvelle panne Facebook, Messenger et Instagram ce mercredi 20 mars 2024

Publicité





Les utilisateurs de Facebook, Messenger et Instagram sont touchés une nouvelle fois par une panne mondiale ce mercredi 20 mars 2024. En effet, un pic de signalements de problèmes est enregistré depuis 15h sur Downdetector.











Publicité





En cause, des problèmes assez multiples : impossible de voir ses amis en ligne ou même d’envoyer des messages, difficultés avec les story, problèmes avec la fonctionnalité de recherche sur Facebook, et les photos de couverture de certains profils n’apparaissent plus.

Il s’agit de la deuxième panne du groupe META depuis début mars. L’ensemble des services avait connu une panne mondiale le 6 mars dernier, tout étant complètement indisponible pendant plusieurs heures. Cette fois, il s’agit d’une panne sur certains services uniquement.