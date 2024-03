C à vous du 21 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 21 mars 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 Loto du patrimoine, élection au conseil municipal de son village… Stéphane Bern est l’invité de C à vous

🔵 📌 Israël : elle témoigne de l’enfer du 7 octobre. Laura Blajman-Kadar, co-organisatrice du festival de musique Tribe of Nova, rescapée de l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, qui publie “Croire en la vie”, témoigne dans C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : André Manoukian pour le livre “Les pouvoirs extraordinaires de la musique” paru hier

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sylvain Courivaud, chef du restaurant “Braise” à Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Laurence Boudart pour le livre “Martine, l’éternelle jeunesse d’une icône”, paru hier chez Casterman; et Alexandra Lamy, Félix Moati et Édouard Bergeon pour le film “La promesse verte”, en salle mercredi

