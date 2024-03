C à vous du 27 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Européennes, déficit de la France, Aya Nakamura, départ du proviseur du lycée Maurice Ravel… Jordan Bardella, président du Rassemblement national, député européen et tête de liste RN aux élections européennes, est l’invité de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Jérôme Schilling, chef MOF du restaurant “Lalique” au Château Lafaurie-Peyraguey à Bommes (Gironde)



🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Florence Foresti pour son spectacle “Boys, boys, boys” qui sera diffusé vendredi à 21h sur CANAL+; et Anthony Delon pour le livre “Bastingage” qui sort aujourd’hui

