Ici tout commence spoiler : Hortense et Vic face à la mort de leur père (vidéo épisode du 1er avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les jours à venir s’annoncent bien triste pour Hortense et Vic dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, leur père va trouver la mort !

En deuil, Vic et Hortense vont vivre des jours difficiles et lundi prochain, ce sera l’heure des funérailles de Daniel Rochemond.











Publicité





Au cimetière, Vic et Hortense sont aux côtés de leur mère et de Mehdi. Mais en entrant dans l’enceinte du cimetière pour l’enterrement, Mehdi est pris d’une crise de panique… Enzo essaie de comprendre ce qui se passe, Mehdi lui parle de sa leucémie, à l’époque il était persuadé de finir au cimetière… Enzo comprend mais l’encourage à se ressaisir, pour le bien d’Hortense qui a besoin de son soutien !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Vic prête à démasquer Anthony !… (vidéo épisode du 29 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 894 du 1er avril 2024, l’enterrement de Daniel Rochemond



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.