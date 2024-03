C à vous du 4 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 mars 2024, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





🔵 📌 IVG dans la Constitution, lancement de la campagne du RN à Marseille… Sébastien Chenu, député RN du Nord, vice-président du Rassemblement national

🔵 📌 Guerre en Ukraine : l’Allemagne empêtrée dans une affaire d’espionnage russe. On en parle avec Nicolas Tenzer, géopolitologue, enseignant à Sciences Po, président-fondateur du Cerap



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Lang Lang présente son nouvel album “Saint-Saëns” avec un live sur la scène

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Pastot, chef du restaurant Montecito de l’hôtel Kimpton St Honoré Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Sakina Karchaoui, footballeuse internationale et latérale gauche du Paris Saint-Germain; et Guillaume Gallienne pour la série “The Regime”, disponible à partir d’aujourd’hui sur Prime Vidéo via le Pass Warner

