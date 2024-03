C à vous du 5 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 4 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Face au catastrophisme ambiant, l’économiste et essayiste. Nicolas Bouzou, qui publie « La civilisation de la peur », appelle à espérer en l’avenir : il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Papillomavirus : atteint d’un cancer, l’animateur Max Dchaeck lance un appel à la vaccination dans



Publicité





🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Olivia Ruiz présente son nouvel album « La Réplique » avec un live

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Pastot, chef du restaurant Montecito de l’hôtel Kimpton St Honoré Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Guillaume Musso pour le livre « Quelqu’un d’autre », publié aujourd’hui aux édition; Agnès Jaoui et William Lebghil pour le film « La vie de ma mère », en salle demain

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 5 mars 2024 à 19h sur France 5.