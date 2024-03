C dans l’air du 6 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 6 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 mars 2024 : le sommaire

⬛ ⚫Claude Malhuret, médecin, sénateur horizon de l’Allier, président du groupe Les Indépendants, sera ce soir l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Lundi 4 mars, une journée historique où la France est devenue l’un des rares pays au monde à mentionner l’avortement dans son texte suprême. Réunis en Congrès au château de Versailles, les parlementaires se sont succédé à la tribune dans des discours où l’engagement se mêlait à l’émotion.



Le sénateur de l’Allier Claude Malhuret (président du groupe Les Indépendants) a prononcé des mots très remarqués. Il a tenu à partager une expérience personnelle, une histoire qu’il n’avait encore « jamais racontée » et a été chaleureusement applaudi par l’ensemble des parlementaires et du gouvernement.

Claude Malhuret reviendra sur les raisons et le contexte de ce discours.

⬛ Mathématiquement, ce n’est pas encore fait, mais cela semble désormais pratiquement inéluctable. Comme en 2020, Joe Biden et Donald Trump devraient se retrouver face-à-face en novembre prochain lors de la présidentielle aux États-Unis. Les deux candidats ont multiplié les victoires lors du Super Tuesday, les primaires organisées hier dans quinze Etats.

L’ancien président républicain a ainsi considérablement conforté son avance sur sa rivale Nikki Haley, qui n’a remporté que le Vermont cette nuit, et a annoncé son retrait de la course à l’investiture. Trois ans après l’assaut du Capitole et son départ mouvementé de la Maison Blanche, Donald Trump remporte donc un premier pari. Malgré ses nombreux procès judiciaires et ses premières condamnations, il s’est imposé, à 77 ans et en seulement deux mois, comme le grand gagnant des primaires républicaines, éliminant tour à tour ses rivaux. Il a d’ailleurs salué cette nuit « une soirée formidable » avant de dérouler ses thèmes de prédilection – la crise migratoire entre les États-Unis et le Mexique, la situation du pays – et de consacrer toutes ses attaques contre l’actuel président en répétant que les États-Unis étaient devenus ces trois dernières années un « pays du tiers-monde ».

Côté démocrate, Joe Biden a lui aussi fait le plein remportant mardi soir les treize premiers États en jeu, ainsi que l’Iowa qui organisait un vote par correspondance ces dernières semaines et a ciblé son adversaire. « Les résultats de ce soir donnent un choix très simple aux Américains : continuerons-nous à avancer ou laisserons-nous Donald Trump nous plonger dans le chaos, la division et l’obscurité comme il l’avait fait lors de son premier mandat ? », a interrogé le démocrate, accusant le milliardaire républicain d’être « déterminé à détruire la démocratie américaine ».

Le « match » retour entre Joe Biden et Donald Trump est cette fois bien lancé, même s’il ne soulève pas d’enthousiasme dans une large part de la population, et que la route des deux rivaux reste pavée d’embûches jusqu’à l’élection du mois de novembre. Tous deux vont devoir en effet rassembler au-delà de leurs très fidèles partisans. Dans un sondage de sortie des urnes en Caroline du Nord, par exemple, 62 % des électeurs républicains ont déclaré qu’ils ne voteront jamais pour Donald Trump le jugeant trop vieux et incapable. De son côté, dans un communiqué Nikki Haley a répondu à l’appel à rentrer dans le rang que « l’unité ne se décrète pas » et que « »beaucoup d’électeurs ont exprimé de profondes réserves ». Donald Trump est par ailleurs empêtré encore dans de multiples affaires judiciaires. Il est visé par quatre inculpations pour un total de 91 chefs d’accusation, et ses prochaines semaines seront rythmées par les procès.

Quant à Joe Biden, qui devait déjà convaincre que ses 81 ans ne sont pas un obstacle à sa réélection, il va devoir s’adresser aux nombreux électeurs qui ont choisi de déposés des bulletins blancs (« uncommitted »), en signe d’opposition à sa politique de soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Un mouvement de protestation contre la politique de l’administration Biden au Proche-Orient qui englobe désormais des pans entiers du parti et des jeunes. Autre électorat qui pourrait être déterminant : les Afro-Américains qui représentent 13 % des électeurs. Selon un dernier sondage, Joe Biden reste en tête chez les Noirs américains, mais Donald Trump a grappillé 3 % et s’adresse depuis plusieurs semaines particulièrement à eux.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 6 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.