C dans l’air du 8 mars 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 8 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 mars 2024 : le sommaire

⬛ Le retour de la rigueur…mais pour qui ?

Le ministre de l’Économie a reconnu un déficit public dépassant les 4,9% en 2023, malgré sa promesse antérieure de le ramener à 4,4% du PIB fin 2024. Pour atteindre cet objectif, des coupes budgétaires de 10 milliards d’euros sont prévues cette année, principalement dans la transition écologique, l’assurance chômage et l’éducation. Le gouvernement envisage également une loi de finances rectificative à l’été, si nécessaire, et cherche à réaliser au moins 20 milliards d’euros d’économies en 2025. Les syndicats, inquiets des coupes budgétaires, menacent de faire grève pendant les JO 2024, réclamant des améliorations dans divers secteurs, tandis que la question des impôts sur les classes moyennes et les successions demeure en suspens.

