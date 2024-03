Demain nous appartient du 28 mars : Lisa confronte Aaron... (résumé + vidéo épisode 1653 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 28 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1653 de DNA – Victoire va tout dire à Lisa au sujet d’Aaron et de la mort de Maxence dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 28 mars 2024 – résumé de l’épisode 1653

Victoire interroge Lisa au sujet d’Aaron… Lisa comprend que Victoire lui cache quelque chose. Elle finit par avouer qu’un policer a été tué au bord de l’étang et elle a découvert un sac rempli de vêtements trempés et couverts de vase dans le casier d’Aaron ! Lisa est sous le choc et Aaron rentre pile à ce moment là. Victoire s’en va et Lisa dit à Aaron qu’elle lui avait interdit d’aller voir Maxence… Lisa connaissait donc le nouveau flic de Sète !

Et au lycée, les manigances de Rayane se retournent contre lui. Quant à Sylvain, il agit dans le dos de Christelle.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Lisa enquête et trouve… (vidéo épisode du 1er avril)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 28 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv