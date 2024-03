« Crime dans l’Hérault » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (7 mars 2024)

Publicité





Ce jeudi soir, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Crime dans l’Hérault ». Un épisode qui fait partie de la collection « Crimes en… » avec au casting, Florence Pernel et Guillaume Cramoisan. Notez qu’il a déjà été diffusé pas moins de 4 fois en 4 ans !





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







« Crime dans l’Hérault » : histoire

La patronne d’une boîte de nuit huppée du Cap d’Agde est retrouvée assassinée dans son bureau. La vice-procureure Elisabeth Richard, aidée du capitaine Charles Jouanic et de l’adjudant-chef Caroline Martinez, pense d’abord à un crime crapuleux, son coffre ayant été vidé. Un second crime, celui du directeur d’un camping retrouvé mort avec un masque de renard, intrigue davantage nos trois enquêteurs. Ils soupçonnent un homme avec lequel la victime avait eu un différend et qui fut autrefois le mari de la première victime…

Casting : personnages et interprètes

Avec : Florence Pernel (Elisabeth Richard), Guillaume Cramoisan (CPT Charles Jouanic), Lola Dewaere (Caroline Martinez), Catherine Demaiffe (Doriane Fraisse), Bonnaffet Tarbouriech (Paul Grimaldi)



Bande-annonce

On termine comme toujours avec la bande-annonce…