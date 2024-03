Danse avec les Stars : Anthony Colette répond à Inès Reg et dénonce des « insultes et menaces »

Publicité





Décidément, la saison 13 « Danse avec les Stars » est sérieusement entachée par la guerre entre Inès Reg et Natasha St-Pier depuis des évènements survenus le 31 janvier dernier lors des répétitions. Alors qu’Inès Reg subit un lynchage médiatique depuis plusieurs semaines, elle a réagi hier soir avec une longue série de vidéos publiées en story sur son compte Instagram (voir notre article).





En début d’après-midi ce lundi, Natasha St-Pier a publié une vidéo à son tour, expliquant qu’elle n’était pas d’accord avec la version d’Inès Reg et qu’elle donnerait sa version des faits ce soir vers 21h.







Maintenant, c’est Anthony Colette, le partenaire de Natasha, qui a réagi aux propos d’Inès Reg, expliquant recevoir « une vague de haine sur les réseaux ».

« Attention, dans une histoire, les détails font la différence et visiblement ils ont été négligés. Je tiens simplement à préciser que sa version des faits est approximative mais surtout incomplète. » a déclaré Anthony Colette.



« J’ai déposé une main courante, non pas par hasard mais à la suite de multiples insultes / menaces que j’ai reçues alors que je cherchais à apaiser une situation entre ma partenaire, Natasha St-Pier, et Inès Reg. (…) Je suis resté professionnel, je n’ai rien à me reprocher et donc rien à justifier »

Il faudra patienter jusqu’à ce soir pour découvrir la version de Natasha mais bon nombre de téléspectateurs réclament que la production de « Danse avec les Stars » diffuse simplement les images afin de mettre tout le monde d’accord et mettre fin au conflit.







