Danse avec les Stars : Natasha St-Pier répond à Inès Reg et raconte sa version

A J-4 du prochain prime de « Danse avec les Stars », rien ne va plus et c’est la guerre entre Inès Reg et Natasha St-Pier. En cause, les évènements survenus le 31 janvier dernier lors des répétitions de l’émission de danse de TF1. Alors qu’Inès Reg a réagi hier soir avec une longue série de vidéos publiées en story sur son compte Instagram (voir notre article), Natasha St-Pier a à son tour donné sa version des faits ce lundi soir.











« Cette histoire, elle aurait du rester dans la famille Danse avec les Stars. Mais puisqu’elle fait autant de bruit et que ce n’est pas raconté avec exactitude ni en entier, que ça abîme moi mais aussi beaucoup de gens, je vais devoir m’exprimer » a déclaré la chanteuse canadienne sur Instagram ce soir.

« Le 31 janvier lors de la première semaine de tournage, on répète dans les studios. (…) Inès nous demande de baisser la musique. Anthony va baisser le son et Inès dit ‘ça fait une heure qu’on danse sur votre musique’. Moi je trouve ça drôle parce que c’est le cas pour tout le monde. Anthony va lui répondre avec beaucoup d’humour ‘ça vous fera pas de mal’. (…) C’est un vrai ping-pong que je trouve drôle. (…) Elle se tourne vers moi, alors que je n’ai pas encore parlé, ‘toi t’es tout douce, toute gentille’ » a-t-elle expliqué.

Pour la chanteuse, tout est une blague et elle trouve même drôle d’insulter Inès : « Je me dis que je dois jouer le jeu et donner des moments drôles en coulisses aux caméras. Alors je prends un personnage à l’opposé de ma personnalité, je rentre dans ce personnage et je dis ‘je suis peut être douce et gentille mais si tu es méchante avec mes amis, je peux l’être aussi’. Je me souviens de l’altercation d’Inès avec Valérie Trierweiler qui a fait le buzz dans Pékin Express et je me dis que je vais reprendre ses mots. Donc j’ajoute ‘maintenant petite salo** sors !’. Je la raccompagne à la porte et je lui fais même un bisou sur la main parce que j’imagine qu’on vient de faire une séquence drôle »



Mais Christophe Licata, le partenaire d’Inès Reg, intervient : « Christophe Licata va venir nous voir pas longtemps après, il nous dit ‘les insultes je cautionne pas, c’est pas possible’, on sent qu’il est en colère. On se regarde étonnés avec Anthony, on ne comprend pas trop. (…) Je décide d’aller jouer cette séquence, je vais aller me pseudo excuser »

Natasha St-Pier raconte qu’Inès aurait alors dérapé, précisant que ça n’a pas été filmé : « Je comprends qu’elle ne rigole pas et que ce n’était pas une séquence d’humour qu’on tournait. (…) Je suis catastrophée, j’en parle à Anthony, qui me dit ‘attends je vais aller voir Christophe Licata et on va apaiser les choses’. (…) Anthony va frapper à la porte de la salle de danse d’Inès Reg, il essaie de parler avec Christophe. Et moi du couloir j’entends Inès qui hurle et qui injurie Anthony. J’entre à mon tour dans la salle de danse où est Inès et je m’excuse sérieusement. Elle est dans une furie impressionnante, elle crie, elle nous invective. (…) Anthony qui essaie de calmer le jeu, se prend un torrent d’insulte »

Natasha affirme que le lendemain « pour la calmer », la production lui a demandé « d’enregistrer un message d’excuses ». « Elle ne me répondra jamais » explique Natasha. La chanteuse affirme ne pas avoir été mise à pied par la production comme ça a été dit, mais d’avoir pris « 3 jours de pause » afin de calmer Inès Reg.

« Mais Inès exige ensuite de ne pas nous croiser, ni moi ni Anthony. On va se retrouver à devoir répéter ailleurs. (…) J’ai peur et je décide de déposer une main courante »

Natasha St-Pier est allée plus loin en affirmant que « toutes les équipes ont été choquées » de la différence de traitement entre elle et « sa mauvaise blague » et « Inès qui les injurie sans excuse ».

Et concernant les vidéos d’Inès Reg publiées hier soir, elle affirme : « J’ai été extrêmement choquée, blessée, parce qu’elle prétend être une victime en omettant tout un pan de l’histoire »

