Demain nous appartient spoiler : grande nouvelle pour Jordan ! (vidéo épisode du 12 mars)

Demain nous appartient spoiler – C'est un grand moment qui attend Jordan dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il est enfin libéré de prison !











Le coupable a enfin été arrêté par la police, c’est la fin du cauchemar pour Jordan. Audrey, Lizzie, Jack et Damien attendent de pied ferme la sortie de Jordan devant la prison. Tout à coup, la porte s’ouvre et Jordan apparait. Il est très heureux et soulagé de retrouver sa liberté. Seul Léo manque à l’appel, il avait un contrôle de maths et Audrey a tenu à ce qu’il aille à l’école.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Aurore et Nordine innocentent Jordan (vidéo épisode du 11 mars)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1641 du 12 mars 2024 : Jordan est libre

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.