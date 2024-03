Un si grand soleil du 8 mars : William embauche Eliott (résumé et vidéo épisode 1350 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 mars 2024, spoiler résumé de l'épisode 1350 en avance





Muriel et Eve se réveillent avec une certaine anxiété, mais Manu a pris des croissants et ça fait plaisir à tout le monde. Elisabeth prévoit de partir quelques jours au Luxembourg et réprimande son assistante pour avoir oublié de prendre les billets d’avion. Alain est contrarié que sa femme ne lui en ait pas parlé, surtout qu’ils ont un dîner prévu le lendemain avec des amis. Il boude un peu, d’autant plus qu’Elisabeth est de plus en plus absorbée par son travail.

Au commissariat, Clément informe Alex, Manu et Elise que le procureur a finalement décidé d’ouvrir une enquête sur l’affaire Engrais +. Seule Elise ne pourra y participer en raison de sa relation avec Elodie, la fille du plaignant.



Elisabeth semble oublier beaucoup de choses. Elle a également oublié le rendez-vous avec l’agence de développement de la région Occitanie pour la demande de soutien afin de prospecter en Chine. Elle assure à Boris qu’il s’en sortira bien tout seul et confie à Bertier la responsabilité de l’accompagner. Ils sont stressés à l’idée d’y aller…

Eliott arrive à la ferme et est accueilli par William et Elodie. Il avoue n’avoir aucune expérience dans le monde agricole mais se présente de manière flatteuse. Malgré son passé en prison pour une petite erreur, William apprécie sa franchise et confirme son embauche. Bien que Elodie pense que son père aurait pu réfléchir davantage, la motivation d’Eliott le rassure et il lui donne une deuxième chance.

Elisabeth part au Luxembourg avec François Laumière en personne, informant sa fille Laurine du rendez-vous avec des banquiers pour un nouveau projet. Elle lui demande de ne rien dire à personne, surtout pas à Boris, qui travaille pour elle.

Alain appelle Clément pour savoir ce qu’il fait ce soir. Avec Elisabeth absente, il aimerait passer du temps avec lui. Bien que Clément ait prévu de passer sa soirée avec Janet, il accepte de venir manger avec Alain, au programme : un barbecue.

Boris et Laurent peuvent enfin respirer, car la région a émis un avis favorable. L’aide accordée leur permettra de se rendre en Chine pour prospecter les sites de vente potentiels, rencontrer les décisionnaires et prouver qu’ils peuvent offrir une solution adaptée à la clientèle chinoise. La responsable de l’agence de développement les mettra en contact avec le bureau de Shanghai pour les aider à cibler les enseignes pertinentes et à identifier les distributeurs. Elle suggère un séjour rapide d’une dizaine de jours, mais précise que Madame Bastide devra s’y rendre en personne, car les Chinois sont sensibles à l’âge et à la fonction.

Au commissariat, point sur l’affaire Engrais + entre Alex, Manu et Hugo, qui va analyser les produits d’Engrais +. Monsieur Bienvenu arrive avec Maître Levars, apportant des centaines de documents sur la composition des produits Engrais +. Lorsque Manu évoque l’étude du docteur Cresson, le ton monte, mais Bienvenu demande à Manu d’étudier tous les rapports d’expertise demandés, dont ceux du ministère de l’agriculture et de l’ARS.

De retour chez lui, Boris se vante un peu auprès de Laurine de l’aide obtenue pour L-Cosmétiques. Il est agacé que Bastide ne le rappelle pas. Ils décident d’ouvrir une bouteille pour célébrer cela, d’autant que leur père n’est pas là, ce que Boris ignorait.

Le soir venu, Clément et Alain se retrouvent pour un barbecue, comme prévu. Alain se plaint du surmenage d’Elisabeth, qui semble ne plus le remarquer.

À la ferme, Ludo n’est pas enchanté de croiser Eliott. Il confie à Elodie qu’il le trouve dangereux…

