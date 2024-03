Demain nous appartient spoiler : Roxane joue avec le feu... (vidéo épisode du 13 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va jouer avec le feu dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle va se rapprocher dangereusement d’Adeline et ça pourrait bien déraper…











Dans quelques jours, Roxane et Adeline partagent une balade à moto… Et on peut dire que la complicité est au rendez-vous. Adeline drague ouvertement Roxane, qui semble un peu gênée mais pas insensible au charme d’Adeline… Va-t-elle craquer et tromper Sara ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1642 du 13 mars 2024 : Roxane se rapproche d’Adeline

