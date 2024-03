Un si grand soleil spoilers : les doutes d’Eliott, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 11 au 15 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’Eliott commence à douter de ce qu’il fait pour le compte du procureur… Et si Bernier lui cachait ses réelles motivations pour qu’il piège William et Elodie ?

De son côté, Manu doute lui aussi et il a des soupçons sur Bernier, qui rechigne depuis le départ dans l’affaire Engrais Plus…

Quant à Kira, elle prend une grande décision suite à une proposition d’Elisabeth…

Lundi 11 mars 2024 (épisode 1351) : Pour ne pas perdre la femme qu’il aime, Louis tente le tout pour le tout. De son côté, Claudine s’apprête à jouer une carte décisive.

Mardi 12 mars 2024 (épisode 1352) : Alors qu’Eliott entend une information qui pourrait changer la donne dans sa mission, comment réagiront Claire et Florent ?

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 1353) : Alors qu’Elisabeth découvre que François Laumière ne joue pas franc jeu, Bertier a une excellente nouvelle à fêter.

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 1354) : Eliott est en plein doute : et si Bernier lui cachait ses vraies motivations ? Pendant ce temps, l’annonce d’Elisabeth et François crée le chaos chez les Laumière.

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 1355) : Tandis que le comportement du procureur éveille les soupçons de Manu, Louis envisage une solution radicale pour se rattraper auprès de Kira.



Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.