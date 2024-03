Publicité





20h30 le samedi du 23 mars 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « Toutes pionnières ! ».





« 20h30 le samedi » du 23 mars 2024 : les reportages

Dans ce nouvel épisode de « 20h30 le samedi » animé par Laurent Delahousse, le focus est mis sur trois figures féminines marquantes qui ont profondément transformé le paysage sportif : Kathrine Switzer, Surya Bonaly et Floria Guei. Chacune de ces athlètes a contribué à ouvrir la voie à d’autres femmes dans le domaine du sport, même si parfois cela leur a valu de payer un prix considérable.

Jour où > En 1967, pour la première fois, une femme s’inscrit à un marathon

En 1967, un événement historique se produit : une femme s’inscrit pour la première fois à un marathon. Kathrine Switzer, alors que les femmes étaient souvent confinées aux tâches ménagères et n’avaient pas le droit de travailler sans l’accord de leur mari, décide de braver les conventions en s’inscrivant au marathon de Boston, jusque-là exclusivement réservé aux hommes. Elle utilise simplement l’initiale de son prénom pour s’inscrire, mais le jour de la course, sa présence provoque la colère de l’organisateur.



Actu > Surya Bonaly et le plafond de glace

Quant à Surya Bonaly, sa personnalité et ses compétences exceptionnelles ont révolutionné le monde du patinage artistique en France. Elle a même créé une figure qui porte son nom, le « Bonaly », mais sa décision de la réaliser lors des Jeux olympiques de 1998 lui coûte le podium, illustrant les défis auxquels les femmes doivent parfois faire face pour briser les normes établies.

Bonus > La remontada de Floria Guei

Enfin, il y a dix ans, lors des championnats d’Europe d’athlétisme à Zurich, Floria Guei a réalisé une performance remarquable. Alors que l’équipe française semblait hors de la course pour le podium, Guei a effectué une remontée spectaculaire lors du relais 4 x 400 mètres, dépassant ses concurrentes dans un sprint final époustouflant. Sa réussite témoigne de la détermination et de la force des femmes dans le monde du sport, et elle sera à juste titre membre de l’équipe française aux prochains Jeux olympiques de Paris.

