Echappées Belles du 16 mars : ce soir direction la Réunion ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 16 mars 2024 – C’est des rediffusions du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « La Réunion, l’île des sens », suivi de la rediffusion « Australie, sur la route de l’Océan ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 16 mars 2024, à 21h – « La Réunion, l’île des sens »

Sophie Jovillard présente pour cette émission spéciale la journaliste Sophie Massieu, accompagnée de sa chienne guide Heelou. L’île offre à ses visiteurs une explosion de saveurs, de parfums et de couleurs, promettant une variété d’ambiances propices à des rencontres exceptionnelles. Accueillies chaleureusement par des Réunionnais généreux, nos deux complices échangent sur leur perception unique du voyage et de la découverte. Elles explorent La Réunion en utilisant leurs sens – sentant, touchant, goûtant et écoutant – pour vous transmettre leurs impressions. À travers leur périple, vous découvrirez une Réunion dont l’identité est riche de diversité, mais également une nature oscillant entre une force exceptionnelle et une extrême fragilité. Entre ses cratères, ses cirques et ses lagons, entourée d’une mer abritant une faune exceptionnelle, l’île intense promet des sensations fortes !

Comment les Réunionnais ressentent-ils la puissance de la nature qui les entoure et qui les anime ? Quelle est la perception de Sophie Massieu face à l’environnement remarquable de La Réunion ? Quelle est sa quête lors de ses voyages ? Comment aborde-t-elle cette île surnommée « l’île des sens » ?

Sophie Jovillard et Sophie Massieu se promènent dans Saint-Paul, un jour de marché. Alors qu’elles font connaissance, elles explorent les stands des différents producteurs pour savourer et sentir leurs produits locaux. Plus tard, elles se dirigent vers le temple Mourouga et Krishna, où elles sont accueillies par Sonita, représentant la dualité religieuse présente chez de nombreux Réunionnais, étant à la fois hindoue et chrétienne.

Les reportages : La Réunion… intensément / Le jardin aux bestioles / Les gardiens de la nature / Le lagon / Le volcan de la Fournaise.



Echappées Belles du 16 mars 2024 à 22h30 – « Australie, sur la route de l’Océan »

Bienvenue en Australie, ce vaste pays-continent s’étendant sur près de 7 690 000 km2, niché à l’extrémité opposée du globe. Ici, environ 26 millions d’Australiens évoluent, dans une densité de population d’environ 3 habitants par kilomètre carré, offrant ainsi une impression de liberté infinie dans un espace sans fin. Dans ce programme, Sophie Jovillard vous invite à un voyage entre Sydney et Melbourne, les deux métropoles emblématiques les plus renommées du pays. Vous découvrirez une population profondément enracinée dans la nature, chaque ville bénéficiant d’un accès à l’océan et d’une proximité avec une nature sauvage remarquable. Entre les rues animées de ces deux cités s’étend le bush, les vastes étendues routières et bien sûr, la présence iconique des kangourous. Vous explorerez une destination où les paysages imposants cohabitent avec une nature incroyablement fragile. Dans les États du New South Wales et du Victoria, Sophie vous entraîne dans une Australie singulière ! Quel lien les Australiens tissent-ils avec leur environnement naturel ? Comment parviennent-ils à vivre en symbiose avec leur écosystème, à le protéger et à en tirer valeur ?

Les reportages : Sydney, la ville des athlètes / Les plages d’Australie, incontournables / Un si grand soleil / Australie on the road / La vie après le feu / Melbourne, ville grecque.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 16 mars 2024 dès 21h sur France 5